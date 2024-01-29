Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği ile oynanan maç öncesinde forma ve plaket verildi.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’e, Bodrum FK’nın başında 100.maçına çıkması nedeniyle isminin yazılı olduğu 100 numaralı özel tasarım Bodrum FK forması ve plaket verildi. Bodrum FK’lı futbolcu Samet Yalçın’a da yine 100. maçına çıkması nedeniyle forma ve plaket verildi. 50 yaşındaki İsmet Taşdemir, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu takımın başında 100 maça çıktı.

Taşdemir ve Yalçın’a forma ve plaketleri Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Kulüp Başkanı Fikret Öztürk tarafından verildi.