Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde U.T.(15) ile M.O.E.(15) arasında bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki çocuk bir birini bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.O.E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hiti Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay sonrası yaralı halde olay yerinde uzaklaşan U.T. ise kendi imkanları ile hastaneye geldi.

Yaralı çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.