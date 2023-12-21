Tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyetlerden oluşan ve “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, “DenizBank Çalışanları” ile “Sen Üret Yeter” konulu 6 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Çorum AHL Park AVM’de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, kurum personeli ve vatandaşların katılımı ile açılan sergi ilgi gördü.

İl Müdürü Göktekin; her bir karenin doğayla, tarımla ve insanla kurulan benzersiz bir diyaloğu temsil ettiğini ve herkesin geçmişinden bir parça bulacağını belirtti.