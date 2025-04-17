Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 31,54 arttı, aylık yüzde 6,91 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 6,91 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,54 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,17 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,36 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,36 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,27 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 9,61 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,30 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,07 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 171,38 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,64 artış ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Editör: Haber Merkezi