Alar, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletçe tarihi bir dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Bu ifade, terörün kökünün kazındığı, huzur ve güven ortamının perçinlendiği yeni bir dönemin habercisidir” diyen Yakup Alar, "Bu büyük ve kutlu yürüyüşte, milletimizin kardeşlik iklimine adım attığı bu yeni süreç; hem Çorum’umuz hem de aziz milletimiz için yepyeni bir başlangıç, taze bir umut olmuştur” diye konuştu.

ÇORUM'A BAYRAK ÇAĞRISI

Yakup Alar, açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler de bu çağrıya kulak veriyor, evlerimizi ve iş yerlerimizi ay yıldızlı şanlı bayrağımızla süslüyoruz. Her evde bir bayrak dalgalansın! Her pencereden birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz görünsün!

Unutmayalım ki bugün bayrak asmak, sadece bir sembol değil; bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, birliğimize ve terörsüz bir Türkiye’ye olan inancımızın en gür sesle ilanıdır. Haydi Çorum! Bu tarihi sürece hep birlikte ortak olalım. Her mahallemizi, her sokağımızı, her evimizi al bayrağımızla donatalım.”

Muhabir: Haber Merkezi