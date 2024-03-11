Sungurlu Ulu Cami’de Gençlik Koordinatörü ve Uyanık Camii İmam-Hatibi İsmail Özgen, Uyanık Camii Müezzin- Kayyımı İbrahim Kaplan'ın organize ettiği program düzenlendi.

Öğrencilerin ve velilerinin katılımı ile gerçekleştirilen programda Şube Müdürü Hidayet Türkel, ilçede gençlere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Türkel ayrıca yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinden sonra dua yapıldı. akabinde öğrencilere hediyelerini takdim ederek hepsini teker teker tebrik etti. Merasim hayırsever vatandaşın ikramları ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi