T.C.

SUNGURLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/60 Ort. Gid. Satış 18/08/2025

Konu : Satış ilanı

İ L A N

HİSSEDAR : SELÇUK KABAKCI - Alaattin ve Meryem oğlu, 16/10/1956 doğumlu

TC.NO:12*******26

Memurluğumuzca hissedar Selçuk Kabakcı'ya satış gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Satışı yapılacak olan Çorum ili Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi 1593 Ada 3 Nolu parsel'in 1. Satış gününün 07/11/2025-14/11/2025 saat 11:05, 2. Satış gününün 08/12/2025-15/12/2025 saat 11:05 olduğu, Çorum ili Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi ilçesi 1594 Ada 1 Nolu parselin 1. Satış gününün 07/11/2025-14/11/2025 Saat 12:15, 2. Satış gününün 08/12/025-15/12/2025 saat 12:15 olduğu, yine satışa çıkarılan taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara ESATİS.UYAP.GOV.TR adresi üzerinden 2024/60 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlananabileceği hususu Selçuk Kabakcı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Ayhan KEYVANOĞLU

Satış Memuru 81370