T.C

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kapıkaya Mahallesi Kadastro 1638 ada 1 parselde bulunan toplam 5.006,54 m² arsa vasıflı taşınmaz üzerine yapılacak olan aşağıda belirtilen taşınmazların (işyerleri), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile projeye esas satışı yapılacaktır.

2- Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah. Alparslan Türkeş Cad.No:35 Sungurlu/ÇORUM adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 10.04.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 10:00’da başlamak üzere sırasıyla Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- İhale İşlem Dosyası en geç 09.04.2025 Çarşamba günü saat 17:00’e kadar yukarıda belirtilen adreste bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

4-

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO Blok/ Kapı No Niteliği Açık/Kapalı Toplam Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 A/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 10 : 00 2 A/3 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 10 : 10 3 A/5 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 10 : 20 4 A/6 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 10 : 30 5 B/1 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 10 : 40 6 B/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 10 : 50 7 B/3 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 11 : 00 8 B/4 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 11 : 10 9 B/5 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 11 : 20 10 B/6 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 11 : 30 11 C/1 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 11 : 40 12 C/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 11 : 50 13 C/3 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 12 : 00 14 C/4 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 12 : 10 15 D/1 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 12 : 20 16 D/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 14 : 00 17 D/3 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 14 : 10 18 D/4 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 14 : 20 19 E/1 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 14 : 30 20 E/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 14 : 40 21 E/3 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 14 : 50 22 E/4 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 15 : 00 23 F/1 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 15 : 10 24 F/2 İşyeri (Dükkan) 190 4.150.000,00 124.500,00 15 : 20 25 F/3 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 15 : 30 26 F/4 İşyeri (Dükkan) 190 3.750.000,00 112.500,00 15 : 40

5-İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, işyerlerine ait proje vs. bilgiler ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını 500,00 TL bedelle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alması zorunludur.

6-İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

7-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgah Belgesi

2. Nüfus Kayıt Örneği,

3. İmza Beyannamesi

4. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5. İlçemizde İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti faaliyetinde bulunduğuna dair yetki belgesi.

6. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

8. Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden yazı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

3. İlçemizde İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti faaliyetinde bulunduğuna dair yetki belgesi.

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7. Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden yazı.

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9- İhale ile ilgili ödemeye ilişkin hususlar, diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.