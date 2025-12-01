T.C

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile sırasıyla Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 09.12.2025 tarihinde Salı günü, saat 11.20'den itibaren Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ,YERİ VE NİTELİĞİ Yüzölçümü (m²) Yıllık Kira Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) Süre /Yıl İhale Tarihi İhale Saati 1 İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan 31 adet İlan Reklam Panoları (Billboard) 263,16 m² 205.000,00 TL 6.150,00 TL 3 Yıl 09.12.2025 11:20 2 Kantar ve İdari Bina 95 m² 90.000,00 TL 2.700,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:25 3 Buğday Pazarı 1 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:30 4 Buğday Pazarı 3 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:35 5 Buğday Pazarı 4 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:40 6 Buğday Pazarı 5 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:45 7 Buğday Pazarı 6 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 11:50 8 Buğday Pazarı 8 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:05 9 Buğday Pazarı 9 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:10 10 Buğday Pazarı 11 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:15 11 Buğday Pazarı 12 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:20 12 Buğday Pazarı 13 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:25 13 Buğday Pazarı 14 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:30 14 Buğday Pazarı 15 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:35 15 Buğday Pazarı 17 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:40 16 Buğday Pazarı 18 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:45 17 Buğday Pazarı 20 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:50 18 Buğday Pazarı 21 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 13:55 19 Buğday Pazarı 22 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:00 20 Buğday Pazarı 23 Nolu Yazıhane 10,85 m² 29.000,00 TL 870,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:05 21 Buğday Pazarı 1 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:10 22 Buğday Pazarı 2 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:15 23 Buğday Pazarı 6 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:20 24 Buğday Pazarı 11 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:25 25 Buğday Pazarı 13 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:30 26 Buğday Pazarı 14 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:35 27 Buğday Pazarı 21 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:40 28 Buğday Pazarı 22 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:45 29 Buğday Pazarı 23 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:50 30 Buğday Pazarı 24 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 14:55 31 Buğday Pazarı 25 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:00 32 Buğday Pazarı 26 Nolu Kapalı Ardiye 80 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:05 33 Buğday Pazarı 4 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:10 34 Buğday Pazarı 5 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:15 35 Buğday Pazarı 6 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:20 36 Buğday Pazarı 7 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:25 37 Buğday Pazarı 9 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:30 38 Buğday Pazarı 10 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:35 39 Buğday Pazarı 11 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:40 40 Buğday Pazarı 13 (12 İle Birleşik Nolu Açık Ardiye) 128 m² 63.000,00 TL 1.890,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:45 41 Buğday Pazarı16 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:50 42 Buğday Pazarı 17 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 15:55 43 Buğday Pazarı 20 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:00 44 Buğday Pazarı 21 Nolu Açık Ardiye 64 m² 31.500,00 TL 945,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:05 45 Terminal 2 Nolu Yazıhane 10,15 m² 63.000,00 TL 1.890,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:10 46 Terminal 3 Nolu Yazıhane 10,15 m² 63.000,00 TL 1.890,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:15 47 Terminal 4 Nolu Yazıhane 10,15 m² 63.000,00 TL 1.890,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:20 48 Mezbahane 1 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:25 49 Mezbahane 2 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:30 50 Mezbahane 3 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:35 51 Mezbahane 4 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:40 52 Mezbahane 5 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:45 53 Mezbahane 6 Nolu Depo 10,85 m² 20.000,00 TL 600,00 TL 1 Yıl 09.12.2025 16:50

2- İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve her bir doküman 300,00 TL bedelle satın alınabilir.

3- İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

5- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

a) İkametgah belgesi

b) Nüfus kayıt örneği,

c ) İmza beyannamesi,

ç) İlgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

e) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

f) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli vekaletname edene ait imza beyannamesi.

g) Gelirler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

a) İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

b) Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

d) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

e) Gelirler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

6- İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

7- İstekliler ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

“İLAN OLUNUR.”