T.C

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

İHALE İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Sungurlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1679/1, 1680/1, 1682/1, 1683/1, 1684/1 ve 1685/1 ada parselde bulunan arsa vasfındaki taşınmazların, 2886 Sayılı Devletİhale Kanunu'nun 35.a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2- Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah. Alparslan Türkeş Cad.No:35 Sungurlu/ÇORUM adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 06.02.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00’de Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- Teklif Mektuplarının en geç ihale günü saat 10:00’a kadar yukarıda belirtilen adreste bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

4-

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Mahalle Ada / Parsel Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İsmetpaşa Mahallesi 1679/1, 1680/1, 1682/1, 1683/1, 1684/1, 1685/1 32.976,69 299.000.000,00 8.970.000,00

5-İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve ihaleye katılmak isteyenlerin 5.000,00 TL bedelle satın alması zorunludur.

6-İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

7-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İmzalı Teklif Mektubu,

2. İkametgah Belgesi

3. Nüfus Kayıt Örneği,

4. İmza Beyannamesi

5. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İmzalı Teklif Mektubu,

2. İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3. Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7. Sungurlu Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden yazı.

C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

9-İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

10-İstekliler ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde ihale günü İhale Komisyonu Başkanlığına ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

“İLAN OLUNUR.”

Sungurlu Belediye Başkanlığı