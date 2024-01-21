Ahlatcı Çorum FK’nın Giresunspor’u deplasmanda 3-0 yendiği maça ilk on birde başlayan Süleyman Luş, kırmızı-siyahlı formayla ligde ilk kez süre aldı.

Sezon başında Galatasaray’dan transfer edilen 23 yaşındaki sol bek, Çorum FK formasını resmi olarak ilk kez Trabzonspor’la 6 Aralık’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında giydi. Bu maçta heyecanlı görünen Süleyman, Giresunspor maçında Erkan Kaş’ın cezalı olması nedeniyle ilk on birde yer aldı. Genç futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, Trabzonspor maçındaki heyecanını attığı görüldü.

Başarılı bir performans sergileyen Süleyman, savunmadaki görevini eksiksiz yaparken, sık sık ileri çıkarak hücumda da takımına katkı sağladı.