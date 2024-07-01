Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Anaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalleden geçen sulama kanalına giren İbrahim Alpak (13) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS