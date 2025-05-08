Çorum Belediyesi'nden emekli Arslan Cindiloğlu, Nesrin Kırış, Nuriye Tosun, Nuran Hekimoglu ve Nurcan Kapısız'ın annesi, Hitit Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mihriban Cindiloğlu Demirer, Çağıl Makine'de görev yapan M. Akın Cindiloğlu ve Gazi Üniversitesi'nde Araş. Gör. Z. Umut Cindiloğlu'nun babannesi, kasap Selim Tosun’un kayınvalidesi, TSO Meclis üyesi ve Golonya Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlker Tosun’un ise anneannesi olan Solmaz Özak Cindiloğlu önceki gün öğlen saatlerinde evinde hayatını kaybetmişti.

Merhumenin cenazesi dün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi