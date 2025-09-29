İHALE İPTAL İLANI

SKORBOARD SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

24.09.2025 Tarih ve 12065841 Sayılı yazı gereği teknik şartnamede eksiklikler tespit edildiğinden ihale iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2025/1443687

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi

:

YAVRUTURNA MAHALLESİ GAZİ PAŞA SOKAK NO: 66 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03642231020

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

15.09.2025 - 5448

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HAKİMİYET/www.corumhaber.net - 15.09.2025

3- İhale İptal Tarihi

:

25.09.2025
#ilangovtr Basın No ILN02302404