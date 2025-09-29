İHALE İPTAL İLANI
SKORBOARD SATIN ALINACAKTIR ihalesi,
24.09.2025 Tarih ve 12065841 Sayılı yazı gereği teknik şartnamede eksiklikler tespit edildiğinden ihale iptal edilmiştir.
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2025/1443687
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
ÇORUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
YAVRUTURNA MAHALLESİ GAZİ PAŞA SOKAK NO: 66 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
03642231020
|
2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
|
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|
:
|
15.09.2025 - 5448
|
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|
:
|
ÇORUM HAKİMİYET/www.corumhaber.net - 15.09.2025
|
3- İhale İptal Tarihi
|
:
|
25.09.2025
#ilangovtr Basın No ILN02302404