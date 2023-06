Siyer-i Nebi Yarışması’nın kaybedeni olmayan bir yarışma olduğuna dikkat çeken AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, “Gençlerin yarışmada Peygamberimizin hayatını okumaları bile çok önemli bir kazanımdır. Efendimiz(sav)’in hayatından küçücük kesitlerin öğrenilmesi, bir sözünün hafızalarda kalması belki bir gencin geleceğini şekillendirecektir. Bir gencin ‘insanların en hayırlısının insanlar için faydalı olan kişi’ olduğuna inanması herkesin kazanmasına yol açacaktır. Yarışmayı neden yapıyoruz? Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar ve her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçektir. Bizim için susuz ve ekilmemiş topraklardaki her gencimiz feda edilmeyecek kadar değerlidir. Baharı başlatacak çiçeğin tohumunu atmak vazifesi ise bizlerindir. Fidanlar erken yaşlarda eğilirler, şekil alırlar. Bu yüzden gençlerimizin bu yaşlarda Peygamberimizin hayatı ile tanışmaları onların kişiliklerinin oluşmasına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“Ülkemiz gençliğinin karşı karşıya olduğu sıkıntılar ortadadır” diyen Göle, “Gençlerimize kim olduklarını, hangi sorumluluklar ile mükellef olduklarını, nasıl bir inancın temsilcisi olduklarını ve ideallerini hatırlatmak noktasında yarışmamız çok önemlidir. Türkiye geneli 150 bin öğrencimizin katıldığı Siyer-i Nebi Yarışması bizim açımızdan ülkemizdeki ortaokul gençlerin gönüllerine dokunmak için mühim bir adımdır. Bu yarışma sürecince maddî destek veren hayır severlere, sürecin işlemesinde yardımcı olan Millî Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, sınava katılan öğrencilerimize ve onlara manevî destek veren velilerimize bu hayırlı hizmetleri yapmak için karşılık beklemeden çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Burak İrkil’e bisiklet, Sefa Evecen’e tablet, Reyyan Nur Sarı’ya drone, Zeynep Karagöz ve Ömer Can Karslı’ya akıllı kol saati hediye edildi.