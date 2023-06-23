21 Mayıs’taki değerlendirme toplantısında 25 kulübe Ulusal Kulüp Lisansı veren Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Eksikleri gidermeleri için süre verdiği kulüplerin başvurularını sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceleyen Kurul, Spor Toto 1. Lig’den Çorum FK, TFF 2. Lig’den Altınordu, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verdi. Böylece Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüp sayısı 31’e yükseldi.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele ettiği 2022-2023 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto 1.Lig’e yükselen Çorum FK, Ulusal Kulüp Lisansı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında ikinci aşama kararlarını vermek üzere toplanırken, değerlendirmelerde bulunarak, yapılan incelemeler sonucunda en üst üç lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde, Spor Toto 1.Lig’den Çorum FK, TFF 2.Lig’den Altınordu, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine, verilen süre içerisinde eksikliklerini tamamladıkları görülerek, Ulusal Lisans verildi.

LİSANS ALAN

KULÜP SAYISI

31’E YÜKSELDİ

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde; Spor Toto Süper Lig'den; Adana Demirspor A.Ş., Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş A.Ş., Corendon Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., İstanbulspor A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. ile Spor Toto 1. Lig’den Göztepe A.Ş. ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Trabzonspor A.Ş. Kadın Futbol kulüplerine UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca; Spor Toto 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig’den Anagold 24Erzincanspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Böylelikle, 2023-2024 sezonu için Lisans alan kulüp sayısı 25’den 31’e yükselmiş oldu.

Ulusal Kulüp Lisansı alamayan kulüplere ilk etapta para, ardından puan silme cezası veriliyor.