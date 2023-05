Belediye’nin Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan Galip Hasan Kuşçuoğlu Vakfı’na ait “Galibi Vakfı Külliyesi ve İbadethanesi” ismiyle bilinen ve imar değişikliği sonrası yol genişletme çalışmaları nedeniyle yol ortasında kalan, kaçak olduğu iddia edilen binayı yıkması, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız de beraberindeki CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve bazı partililer, olay yerinde inceleme yaparak, vatandaşlardan ve belediye görevlilerinden bilgi aldı.

“BURASI GECEKONDU DEĞİL, İBADETHANE”

Türbe içerisinde yer alan yatırın, mezarın kepçe ile parçalanmasına, apar-topar yıkılmasına tepki gösteren CHP İl Başkanı Ümit Er, “Burası gecekondu değil. Burası bir ibadethane. İnsanlar burada yıllardır ibadet ediyor. Bu bina kaçak olsa dahi, bir ev gibi, normal bir bina gibi düşünülemez. İnançlara saygılı olunmalıdır. Bir mezar bu şekilde mi yıkılmalı. El insaf lütfen. Eğer bu binanın illa ki yıkılması gerekiyorsa merhumun mezarı öncelikte itina ile açılmalı, başka bir yere nakledilmeliydi. Kepçe ile paldır küldür yıkılması maneviyata, inançlara, merhumun yakınlarına saygısızlıktır” dedi.

Ümit Er, belediyenin burada mezar olmadığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yazı aldığını ancak mezar olduğuna ve içerisinde kemikler çıktığına tanık olduklarını ifade etti.

“NEDEN SEÇİM SONRASI YIKILDI?”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız ise kaçak olduğu iddia edilen binanın niçin seçimden önce değil de, 28 Mayıs seçimlerinden hemen bir gün sonra yıkımına başlandığını sordu. Binanın seçimden hemen sonra yıkılmasının düşündürücü olduğunu dile getiren Milletvekili Tahtasız, “Buraya gönül vermiş insanlar var. İnsanlarımızın düşüncesine, inancına saygılı olunmalıdır” diye konuştu.

“MADEM KAÇAK TI NEDEN YAPIMINA İZİN VERDİNİZ?”

Mehmet Tahtasız, belediye tarafından yıkılan binanın 2009 yılında, yine AKP’li bir belediye başkanının döneminde yapıldığını, hatta doğalgaz ve ısınma hattının da belediye tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, “madem bu bina kaçaktı, o halde neden izin verildi, her türlü altyapısı belediye tarafından yapıldı? Şehrin göbeğinde kaçak bina olmaz. Kaçaktı, neden 2009 yılında yıkmadınız?” diye sordu.

“ÖNCE ÖVDÜ, SONRA YIKTI”

Mehmet Tahtasız, mevcut belediye başkanının 2019 seçimleri döneminde yıkılan vakıf binasını ziyaret ettiğini, övgüler yağdırdığını, göreve seçildikten sonra yıkım için işlem başlattığını, yıkımın ise 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından başlatılmasının manidar olduğunu kaydetti.

“MANEVİYATA SAYGISIZLIK”

Binanın aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her türlü ruhsatı aldığının altını çizen Tahtasız, “Bina yıkılmadan da yola çözüm bulunabilirdi. Ancak binanın yıkılmasını tercih ettiler. Bizler, ‘içeride mezar var’ dedik, dinlemediler. ‘Sandukayı açın, bakın, eğer mezar varsa taşıyın’ dedik, ‘mezar yok’ dediler, yıkıldığında mezarın var olduğu meydana çıktı. Bu resmen maveviyata saygısızlıktır. Camisi, şadırvanı, yemekhanesi ve her türlü donanımı olan bir hayır vakfının, bir ibadethanenin yıkılmasını kabullenemiyoruz. Lafa gelince ‘CHP iktidar olursa camileri yıkacak’ diyorlar. Bunu da her yerde dillendire dillendire vatandaşın kafasını karıştırıyorlar. Ancak sahip çıkan biziz, yıkan onlar…” diye konuştu.

“KAMULAŞTIRILDIĞI İÇİN Mİ, KAÇAK YAPI OLDUĞU İÇİN Mİ?”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz da, belediyenin yol açma gerekçesiyle binayı yıktığını belirterek, “Belediye bu binayı kamulaştırdı. Parasını da vakfın hesabına yatırdı. Belediye bu binası kaçak olduğu için mi yıktı, yoksa kamulaştırdığı için mi yıktı belirsiz. Bu durum, ‘Çorum’daki diğer ibadethanelerin kaç tanesinin ruhsatı var?’ sorusunu akla getiriyor” dedi.

BEDDUA ALDILAR

Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ise belediyenin inançlara saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek, “belediye başkanı, insanlarımızın bedduasını aldı” ifadesini kullandı, olaya tepki gösterdi.

Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Dr. Ali Güler ve vatandaşlar da ibadethane olarak kullanılan binanın yıkılmasına sert tepki göstererek, seçimden hemen sonra böyle bir işe kalkışılmasının saygısızlık olduğunu savundu.

Belediye ekipleri, binanın yıkımına dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte verilen 40 günlük boşaltma süresi ve yine 12 günlük ek sürelerin dolması üzerine yıkım işlemlerine başlamıştı.