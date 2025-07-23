EVSEL ATIK KONTEYNERI, ATIK ÜNİTESİ, MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ VE ELEKTRİKLİ ATIK TOPLAMA ARACI SATIN ALINACAKTIR

İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/1089165

1-İdarenin a) Adı : İSKİLİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI b) Adresi : Yenicami Mah. Çorum 1 Sok. No:2-4 İSKİLİP/ÇORUM İSKİLİP/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 03645116062 - 3645116020 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA MAL ALIMI İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Sıfır Atık Kapsamında 100 Adet 400 Lt Evsel Atık Konteyneri, 75 Adet 770 Lt Evsel Atık Konteyneri, 100 Adet Plastik İç Mekan İkili Atık Ünitesi, 100 Adet Metal Dış Mekan İkili Atık Ünitesi, 3 Adet Krom İç Mekan İkili Atık Ünitesi, 2 Adet Mobil Atık Getirme Merkezi ve 5 Adet Elektrikli Atık Toplama Aracı Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İskilip Belediyesi Tamirhanesi ç) Süresi/teslim tarihi : Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün talepleri ile sözleşme süresi olan 45 (kırkbeş) takvim günü içinde; teknik şartnamede hükümleri kapsamında mal alımı yapılıp kabulü gerçekleştirilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip en geç 5 gün

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.08.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İskilip Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Birimi Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. İmalat Yeterlik Belgesi - Kapasite Raporu - Sanayi Sicil Belgesi - Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TS 914 EN İSO 1461- TS EN 12532- TS EN 840-2

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.