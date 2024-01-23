Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden ve her geçen hafta Süper Lig’e biraz daha yaklaşan Ahlatcı Çorum FK, son 7 maçtaki performansıyla bu sezon bir ilki gerçekleştirerek Çorumluların göğsünü bir kez daha kabarttı.

Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle birlikte çıkışa geçen Ahlatcı Çorum FK, Özbalta nezaretinde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 19 puan topladı. Bu maçlarda 19 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde ise 5 gol gördü.

SON 7 MAÇTAKİ

PERFORMANSI

LİGİN EN İYİSİ

33 puanla 4.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, ligdeki son yenilgisini, 12.haftada, deplasmanda Kocaelispor’a karşı son dakika golüyle aldı. 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK, sonrasında çıktığı 7 maçta müthiş bir performans sergiledi. Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik alıp 19 puan topladı. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

GÖZTEPE VE

KOCAELİSPOR DA

19 PUANA ULAŞTI

Ahlatcı Çorum FK’nın bu müthiş performansı bu sezon 1.Lig’deki en iyi performans olurken, lig ikincisi Göztepe ve üçüncü sıradaki Kocaelispor da 7 maçta 19 puana ulaşmayı başardılar ancak averajla Çorum FK’nın gerisinde kaldılar.

Göztepe’nin, 4.haftada, Altay karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan serisinde 6 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. Bu maçlarda 10 gol atan Göztepe, sadece 1 gol yedi.

Kocaelispor’un 3.haftada Altay’a karşı alınan 3-2’lik galibiyetle başlayan serisinde de yine 6 galibiyet, 1 beraberlik var. Körfez ekibi, bu maçlarda attığı 15 gole karşılık 5 gol yedi.

Ahlatcı Çorum FK, Göztepe ve Kocaelispor’dan başka 7 maçlık seride 19 puanı geçen takım bulunmuyor.