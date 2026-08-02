Çorum'un tanınmış esnaflarından, Zafer Çarşısı esnaflarından merhum Kamil Kafkas'ın eşi Semiha Kafkas vefat etti.

Cemil, Cavit ve Nejdet Kafkas ile Fatma Öztemiz'in annesi, Nureddin Öztemiz'in kayınvalidesi, Mehmet, Ahmet, Yusuf ve Bahri Öztemiz'in anneanneleri olan Semiha Kafkas'ın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi, 3 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.