Çorum’un Mecidiyekavak köyünde düzenlenen 21. Yıl Anma ve Dua Buluşması’nda, 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle yâd edildi.

Merhum Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, bazı daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Mecidiyekavak köyünde gerçekleştirilen 21. Yıl Anma ve Dua Buluşması’nda Mevlid-i Şerif okundu. Programın ardından Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile vatanın bekası uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

Anma programında Olçok ailesinin ebediyete irtihal eden aile büyükleri Dursun, Erdoğan, Hacı Asiye ve Bekir Olçok da rahmetle yad edildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR