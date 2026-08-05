ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEHİT ÖMER EMİROĞLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

İHALE İLANI

Çorum Merkez Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede 1.Cadde No:33 yeni hizmete açılan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi içerisinde kafeterya kısmı:46.04m2, mutfak hazırlık 11.73 m2,depo kısmı 10.08 m2 alanı olmak üzere toplam 67,85 m² lik yer Kantin-Kafeterya olarak kullanılmak üzere Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 3 Yıl süreli olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 17.08.2026 Pazartesi günü saat 14.00 de ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İhale Konusu işin niteliği, yeri ve miktarı : Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi içerisinde Kafeterya-Kantinin 3 yıl süreli kiralama işidir. Muhammen Yıllık Kira bedeli 763.686,00 Tl, Geçici Teminatı Kira bedelinin %10 ‘u 76.368,60 Tl.dir. Geçici Teminat bedelleri Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Çorum Halkbank Şubesi TR19 000 12009312 0000 5000 107 iban no.lu hesabına yatırılacaktır.

2- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks no. varsa elektronik posta adresi.

b) İkametgâh İlmühaberi

c) Nüfus Cüzdan sureti

d) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (tüzel kişi olması halinde)

e) İmza sirküleri veya Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Geçici teminata ilişkin belge.

ı) Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı belgesi (Gerçek kişilerin katılımında)

j) Teklif mektubu,

İhale zarfına konulacak belgelerin suretlerinin konulması halinde Hastane İdaresince ya da Noterden tasdikli olmaları zorunludur.

4- İstenilen belgeleri içeren ihale zarfları 17/08/2026 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Baştabipliği ’ne verilebilecektir. Belirlenen saate kadar idareye ulaşmayan İhale zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.