İHALE İLANI

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN

Hastanemiz ana hizmet binası zemin katındaki 20 m² alanın pastane yeri olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıllığına belirlenecek kira bedeli üzerinden kiralanması işi 12.01.2026 günü saat 14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hastanemizde ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-1 (bir) yıllık muhammen kira bedeli 330.000,00 TL (Üçyüzotuzbin Türk Lirası) olup, Geçici Teminat Tutarı 33.000,00 TL’dir. (Otuzüçbin Türk Lirası)

2-İhale dokümanları hastanemiz İdari Mali İşler Müdürlüğünde ve/veya hastanemize ait https://corumeah.saglik.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılmak için ihale dokümanını hastanemiz İdari Mali İşler Müdürlüğünden almak zorunludur. İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL’dir. (Beşyüz Türk Lirası)

3-İsteklilerin ihale dosyalarını 12.01.2026 günü saat 14.00’a kadar hastanemiz İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Kanuni ikametgâh belgesi,

4.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4.3-Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik kartı,

4.4-Tüzel kişi olması halinde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname,

4.5-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin aynı şartlara göre temin edecekleri belge,

4.6-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.7-İhaleye vekâleten katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.8-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat mektubu veya makbuz,

4.9-İhale dosyası satın alındığına dair dosya satış tutanağı ve makbuz,

4.10-İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihini kapsayan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair bağlı olduğu oda tarafından düzenlenmiş belge,

4.11-İdari Şartname ekinde yer alan örneğe istinaden hazırlanan teklif mektubu,

4.12-İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış pastane işletmesi çalıştırdığına dair işletme kayıt belgesi ve işletme ruhsatı,

4.13-İhale tarihi itibariyle aktif olarak faaliyet gösteren en az 2 (iki) şubesinin olduğuna dair belge,

4.14-İhale tarihi itibariyle en az son 5 (beş) yıldır pastanecilik alanında faaliyet gösterdiğine dair belge,

4.15-İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TSE onaylı TSE 13284 hizmet yeterlilik belgesi,

4.16-İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihinden önce alınmış TSE onaylı TSE 9433 hizmet yeterlilik belgesi,

4.17-İşin yapılacağı yerin görüldüğüne dair yer görme belgesi,

4.18-İstekliler adına düzenlenmiş ihale tarihini kapsayan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belge,

5- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.