Arasta'da faaliyet gösteren ayakkabı ve deri ürünleri esnafının taleplerini dinleyen Savurgan, “Yerelde üretim ve ticaretin nefes alması için mücadelemiz sürecek” mesajı verdi.

Toplantıda esnafın en çok dile getirdiği konular; ATM eksikliği, çevre düzenlemesi ve otopark problemi oldu. Başkan Savurgan, bu sorunları üç başlık altında yetkililere iletti:

Esnaf, çarşı girişlerine acil olarak ATM noktaları kurulmasını talep etti. “Müşteri nakit bulamayınca satış düşüyor” diyen esnafa kulak veren Savurgan, bu konuda bankalarla iş birliği çağrısında bulundu.

“ÇÖPLÜK DEĞİL, TARİHİ ÇARŞIYIZ”

Arasta’nın tarihi dokusuna uygun düzenlemelerin yetersizliğine dikkat çeken esnaf, “Yetkililer burayı çöplük gibi görüyor, bu da Çorum’un imajını zedeliyor” dedi. Savurgan, tabelalardan temizliğe kadar kapsamlı bir iyileştirme gerektiğini belirtti.

“OTOPARKSIZ MÜŞTERİ GELMİYOR!”

En kritik sorunlardan biri olarak otopark eksikliği öne çıktı. Esnaf, müşterilerin araçlarını 1 kilometre uzağa bırakmak zorunda kaldığını belirtti. Savurgan, belediyeye bu konuda ivedi bir çözüm üretme çağrısı yaptı.

“ARASTAYA SES VER, TARİHE NEFES VER”

Toplantıda notlar alan Osman Savurgan, 600 yıllık Arasta’nın sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda önemli bir kültür ve turizm mirası olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlere seslenen Savurgan, şu çağrıyı yaptı:

“Arasta çevresine mobil ATM, kontrollü otopark ve tarihi dokuya uygun temizlik ile markalaşma projesi başlatılmalı. Bakımsız çarşı algısını kırmak hepimizin sorumluluğu. Arastaya ses ver, tarihe nefes ver.”

Toplantının sonunda, organizasyona katkı sunan ve ev sahipliği yapan Ahmet Emil’e teşekkür eden Savurgan, tüm esnafa hayırlı kazançlar dileyerek programı sonlandırdı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ