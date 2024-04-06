SANKO Holding’in Gaziantep ve ülke ekonomisinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer kattığını belirten Orhan Zafer, “Birbirinden seçkin sanatçıları Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO, sanata ve sanatçıya verdiği destekle toplumun kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını sağlıyor” dedi.

Renklerin, ressamların konuşma dili ve alfabesi olduğundan dolayı ışığa ihtiyaç duyduklarını belirten Orhan Zafer, “Işık; dış dünyamızdaki renkleri görünür yaparken enerjisi ile bize yeni yolculuklar yapma gücü verir. Bu yolculuklardaki kısa süreli molalar, sanatçıların kişisel sergileridir” ifadelerini kullandı.



Son dönem eserlerini sanatseverlere sunarken kendisinin de bir izleyici rolü üstlendiğini anlatan Zafer, “Bu ışığın peşindeki yolculukların değerlendirilmesi adına çok heyecanlı bir süreçtir” diye konuştu.

“SANKO Sanat Galerisi çok nitelikli sergilere ev sahipliği yapıyor” diyen Zafer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbirinden seçkin sanatçıları Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi, İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’deki en önemli sergilere ev yapan bir sanat merkezi. Gaziantepli sanatseverler çok şanslı. SANKO Holding’in sosyal sorumluluk anlayışıyla sanata ve sanatçıya karşılıksız destek verip bunu istikrarlı şekilde sürdürmesi diğer özel sektör kuruluşlarına da örnek olmalı. Bu anlamda öncü olup sanata ve sanatçıya verdiği değeri sanat camiasına her zaman hissettiren Konukoğlu Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine tüm sanat camiası adına şükranlarımı sunuyorum.”

Zafer, 12’nci kişisel sergisini Gaziantep’te açmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını Zafer’e takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Küçük, ressamlar Nurten Çatıkkaş Kale, Ayşegül Bakkaloğlu, Mümin Candaş, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Hüseyin Yıldırım, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Orhan Zafer’in 24 eserinin yer aldığı “Kuşluk Vakti” temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi’nde 26 Nisan 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Orhan Zafer, 1971 yılında Trabzon’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Resim çalışmaları yanı sıra, karikatür ve fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Çorum Alaca, Viyana (Avusturya), Antalya Kalkan, Ankara, Bodrum, Helikon Museum’s Gallery (Macaristan), KKTC ve Adana’da 11 kişisel, birçok karma sergi ve organizasyona katılan sanatçı, katıldığı yarışmalarda uluslararası, ulusal ve özel olmak üzere 13 ödül aldı. Birçok ulusal düzeyde sergi organizasyonu gerçekleştiren Zafer, aynı zamanda ulusal ve uluslararası çok sayıda yarışma jürisinde görev almıştır. Türkiye Karikatürcüler Derneği, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçının eserleri birçok kez müzayede yer almış ve önemli resmi ve özel müzelere eserleri kabul edilmiştir. İlk kez Türkiye’de uygulanan “kişi adına özel galeri” projesi kapsamında Ankara RC Galeri Bilkent Sanat Sokağında “Orhan Zafer Galeri” adına özel galeri açılmıştır. Sanatsal özel bir boya markası ‘ozblue-ozmavi’ ismiyle sanatçının en fazla kullandığı mavi rengi tescilleyerek 2015 yılında üreterek piyasaya sundu. Ordu Güzel Sanatlar Lisesi’nde uzman sanat eğitimcisi ve resim bölüm başkanı olarak mesleğini sürdüren sanatçı, sanatsal çalışmalarına “Atölye Mavi” isimli atölyesinde devam etmektedir.