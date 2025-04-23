Çorum Mimar Sinan Sanayi Sitesi esnaf ve sanatkârları, kentin merkezindeki Çorum 1. Noteri’nin, Sanayi Sitesi’nde hizmet vermeye başlaması nedeniyle büyük mutluluk duyuyor.

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve sitede işyeri sahibi, ÇORUM HABER köşe yazarı Aylin Alveren Özen, Çorum 1. Noteri Elvan Delisoy’u ziyaret ederek kutladılar ve başarı dileklerini ilettiler.

Aylin Alveren Özen, bu konudaki çabalarına AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın büyük destek verdiğini belirterek, “Sanayi Sitesi esnafımız çok büyük rahatlığa kavuştu” dedi.