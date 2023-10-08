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Konu hakkında açıklamada bulunan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, 18 yaş altına sigara satan işletmelerin Türk Ceza Kanunu’nun 194. Maddesine göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklarını kaydetti.

Özken Şanal, yaptığı açıklamada, “Sayın üyelerimiz; Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile özellikle okul çevrelerinde sigara satan üyelerimizin denetlenmesi artmıştır. Sigara ve alkol satan tüm üyelerimizin denetimlerde bir cezaya maruz kalmamaları için 18 yaş altına sigara satmamaları önemle rica olunur. Tütün ürünlerini 18 yaşını doldurmamış kişilere satan ve tüketimlerine sunanlar Türk Ceza Kanunu’nun ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ başlıklı 194. maddesi hükmüne göre 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerine yer verdi.

Oda Başkanı Özkan Şanal ayrıca, öğrenci velilerine de bazı hatırlatmada bulundu. Şanal, anne ve babaların kendileri için çocuklarına bakkal veya marketten hiçbir şekilde sigara aldırmamalarını isteyerek, bu gibi durumlarda esnafın da zor durumda kaldığını sözlerine ekledi.