Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil olan Samsun, 08-16 Haziran 2024 tarihleri arasında 30’dan fazla noktada konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Samsun Kültür Yolu Festivali’nin açılış akşamında Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi “Şahmeran’’ın dünya prömiyerine ev sahipliği yaptı. Samsun Devlet Opera ve Balesi; antik mitolojinin mistik dünyasında yarı insan yarı yılan olarak yaşayan Şahmeran’ın, zengin mitolojik ve kültürel temalarla yoğrulan efsanesini opera sahnesine taşıdı. Bestesi Bujor Koinic’e, librettosu Şefik Kahramankaptan’a ait görkemli eser Murat Atak rejisiyle seyircileriyle buluştu.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI SERGİ ALANI OLDU

Samsun Müzesi; uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" sergisine ev sahipliği yapıyor. Samsun Müzesi’nde ayrıca ‘’Besmele-i Şerif Hat Sergisi’’, ‘’Karakalem Sergisi’’, “1919 Samsun’’ sergileri ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘’Azerbaycan’dan Kareler ve Festivaller’’ ve ‘’Kentler ve Güzellikler Fotoğraf Sergisi-4 Düzce-Giresun-Ordu-Samsun-Trabzon’’ sergileri, Samsun Kent Müzesi’nde ise ‘’Türk İslam Tarihine Yön Veren Mektuplar’’ sergisi sergileniyor. Samsun Çok Amaçlı Salon’da dijital sanatın yenilikçi yönlerini ve çeşitliliğini vurgulayan “Eskizden Piksele “Anatolia Edition’’ dijital sanat sergisi farklı disiplinlerden eserleri bir araya getirerek, sanatın geniş kapsamını ve çeşitliliğini sanatseverlere sunuyor. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri’sinde “Anadolu ve Zümrüd’ü Anka (Deri Rölyef Sergisi)’’, Tütün İskelesi’nde ‘’Sanatın En Kırılgan Hali’’, Panaroma Samsun Dijital Gösterim Merkezi ‘’Samsun’dan Cumhuriyet’e Yüzde Yüz’’, İlk Adım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi “Geleneksel Sanatlar Işığında Samsun (Tezhip, Hat, Minyatür, Ebru)’’ sergilerine, ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, festivale özel olarak üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zekâ algoritması kullanılarak Cumhuriyet Meydanı’nda ziyaretçilerle buluşuyor. Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zekâ destekli dijital sanatla yeniden hayat buluyor.

KONSERLERLE DOLU FESTİVAL

Saathane Meydanı’nda gerçekleşen ‘’Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ile Saz Söz ve İrfan’’ konseri konuk sanatçı Eda Karaytuğ ile dinleyicileriyle buluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘’Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Gençlik ve Çocuk Korosu’’, Samsun Müzesi Konferans Salonu’nda ise ‘’Sanat Müziği ve Halk Müziği” konserleri Samsunlulara müzik dolu saatler yaşattı.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen atölye çalışmaları da meraklıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Samsun Atatürk Kültür Merkezi Galeri’de “Aslıhan Turna ile Açık Alevde Cam Şekillendirme’’, Tütün İskelesi’nde ‘’Bir İlmek de Sen At (Kilim Dokuma Atölyesi)’’ ve ‘’Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Atölyeleri ve Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye etkinlikleri, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde ‘’Mozaiklerle Atatürk’’ atölye çalışmasının yanı sıra seramik, tahta baskı-ebru-çiçek tanzim atölye çalışmaları gerçekleşti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve amatör ve profesyonel yüzlerce fotoğraf severin katıldığı Samsun Fotoğrafçılar Maratonu’na fotoğraf tutkunları festival süresince Samsun’un en güzel fotoğraflarını çekerek yarışmaya katılabiliyor.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE SAYGI DURUŞU

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Filistin’in mücadelesine bir saygı duruşu olarak özel bir seçki sunuluyor. Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El-Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen “Hanzala” sergisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor. Samsun Müzesi Konferans Salonu’nda ise Filistin Direniş Sineması Witness (Şahit) belgesel gösterimi ve House (Ev) Ayny-My Second Eye (Ayny-İkinci Gözüm) Night (Gece) film gösterimi gerçekleşti.

ÇOCUKLAR İÇİNDE FESTİVAL

Doğupark’ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” kuruldu. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca Doğupark Çocuk Köyü’nde olacak. Festivalin ilk günü “Rafadan Tayfa” çocuk tiyatrosu miniklere eğlenceli zamanlar yaşattı.

SÖYLEŞİLERE YOĞUN İLGİ

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesinde gerçekleşen Züleyha ile Sınırsız Sohbetler’in konuğu Beyhan Budak oldu. Samsun Müzesi Konferans Salonu ise Yönetmen Söyleşisi’nde moderatör Faysal Soysal Almanya’da yaşayan Filistin asıllı yönetmen Ahmad Saleh’i ağırladı. Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Azerbaycan’da Fotoğraf Üzerine” söyleşisi TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan moderatörlüğünde Amira Süleyman ve Aydın Mehdiyev’in katılımıyla gerçekleşti. Özü Sözü Emeğiyle ‘’Yaşayan Miras Ustaları’’ söyleşi ise Tütün İskelesi’nde gerçekleşti.

RENKLİ ETKİNLİKLER

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi ‘’Anadolu Mozaik Giysi Koleksiyonu’’na, Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi Toplantı Salonu “Samsun Güzellikleri Fotoğraf Gösterisi’’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Gazi Müzesi, Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi ile Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi müzeleri festival katılımcıları tarafından ziyaret edildi.

