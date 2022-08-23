Başkan Abdulkadir Şahiner, beraberinde Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan ile birlikte Gürpınar Mahallesi Su Deposu mevkiinde bulunan caddelerde devam eden sathi kaplama çalışmalarını inceledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, “Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda yolumuz tamamlanacak. Gerekli talimatları verdim, bir an evvel halkımızın kullanımına açılacak. Kademe kademe ihtiyaç olan tüm caddelerimizde çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

