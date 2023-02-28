Depremin ilk anından itibaren bölgeye giden Sungurlu Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen Hatay’da çalışmalara katıldı. Sungurlu Belediye ekipleri, bölgedeki diğer ekiplerle 2 hafta boyunca gece gündüz koordineli çalışarak enkaz altından insanları kurtardı. Sungurlu ekibi, sıcak yemek ve su ihtiyacının giderilmesinden, defin işlemlerinin yapılmasına kadar birçok alanda çalışma yürüttü.

“TÜM SUNGURLU ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Sungurlu Belediyesi’nde personeliyle buluşan ve her biri ile tek tek tokalaşan Başkan Abdulkadir Şahiner, görevli personele gösterdikleri üstün başarı dolayısıyla teşekkür etti.

Hem yaraların sarılması, hem de acıların paylaşılması için özverili bir çalışma yürütüldüğünü aktaran ve ekip üyelerine tüm Sungurlu adına teşekkürlerini ileten Başkan Şahiner, “Deprem sonrası 700-800’e yakın kişi Sungurlu’ya geldi. Bizler de vatandaşlarımızın buradaki yaşam koşullarının sağlanması için koordineli bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Şahiner, “Başkan yardımcım başta olmak üzere tüm personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem yaraların sarılmasında, hem de acıların paylaşılmasında çok önemli bir çalışma yaptılar. Öte yandan bölgeye ulaşan ilk ekip olmalarından dolayı da gurur duyduk. Tek temennimiz bunların bir daha yaşanmaması ve tedbirleri almak” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

