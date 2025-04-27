Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, sağlıklı bir hasta-çalışan ilişkisinde en önemli etkenin doğru iletişim kurulması olduğunu ifade ederek, empati, saygı, hoşgörüye dayalı iletişimle daha iyi ve daha çabuk hizmet gerçekleşebileceğini kaydetti.

Yurttaşların hasta haklarını doğru bir şekilde bilmesi ve aynı zamanda sorumluluklarının da farkına varması gerektiğini ifade eden Bilgili, “Sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız hak, sorumluluk ve görevlerini yerine getirdiği ve ilişkilerde karşılıklı saygı devam ettiği takdirde üzücü haberlerle karşılaşmayacağımızı ümit ediyoruz. Bir toplumsal sorun olan, sağlık çalışanına yönelik şiddet ancak kararlı bir devlet politikası uygulanmasıyla, vatandaş ve sağlık çalışanı el ele vererek sona erdirilebilir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDETİN YASAL BOYUTU DA VAR”

Sağlık çalışanına uygulanan şiddetin tehdit ve hakarete karşı hukuksal hak arama yöntemlerinin uygulamaya konulduğunu belirten Bilgili, “Bundan sonra şiddete maruz kalan sağlık çalışanları için savcılık, suçu öğrenmesiyle beraber herhangi bir şikâyete gerek kalmaksızın soruşturma işlemlerini de başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

İnsana karşı saygının, hoşgörünün, dayanışmanın, paylaşma gibi değerlerin güvenli bir yaşamın temel taşları olduğunu anımsatan Bilgili, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Yaşamın temelini korumak için her türlü olumsuz çalışma koşullarına rağmen, gece gündüz demeden özveriyle hizmet vermeye çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza sahip çıkılması gerekmektedir.”

Editör: HABER MERKEZİ