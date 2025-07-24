Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Haldun Pekdemir, bugün (24 Temmuz 2025 Perşembe günü), Çorum'da bir dizi etkinliklere katılacak.

SP İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher, bugün 17.00'de Valilik karşısı Simitçi Dünyası'nda düzenleyecekleri “Gençlik Buluşması” adlı programa, SP Gençlik Kolları Genel Başkanı Haldun Pekdemir'in de katılacağını bildirdi.

Çorumlu gençleri etkinliğe davet eden Güher, Genel Başkan Haldun Pekdemir'in saat 19.00'da İl Başkanı Şuayb Sarı ile birlikte parti binasında ortak bir basın toplantısı yapacağını sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi