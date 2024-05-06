Rotterdam Alevi Kültür Merkezi’nin de katkılarıyla Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “Çorum Rıza Şehri Dayanışma Etkinliği” yoğun bir katılıma sahne oldu.

Vakıf binasının yanına inşa edilen ve “Rıza Şehri” ismi verilen Kültür Merkezi’ni inşaatına katkı amacıyla düzenlenen konsere Avrupa’dan ve yurdun farklı kentlerinden çok sayıda Alevi kurum temsilcisi ve yöneticisinin yanı sıra CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu temsilcileri, köy derneklerinin başkanları ile çok sayıda yurttaş katıldı.



Sunuculuğunu Umut Radyo sahipleri Meltem Danışman Çınar ile Uğur Çınar’ın üstlendiği gece, Dede Şahin Polat yönetiminde çerağ uyandırması ve ardından semah dönülmesi ile başladı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin ve Rotterdam Alevi Kültür Merkezi Başkanı Sakine Kondu’nun birer konuşma yaptığı etkinlikte ilk olarak İsmail Bilgin, İsmail Güçlü ve Orhan Barış Tunç üçlüsü sahne aldı. Devamında ise Çorumlu sanatçı Didem Ketenci sahne aldı. Birbirinden güzel türküleri, güçlü sesiyle seslendiren Ketenci büyük alkış topladı.



Konserin ilerleyen saatlerinde ise Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçıları Belkıs Akkale, Ender Balkır ve Dertli Divani sahne alarak, yurttaşlara mükemmel bir türkü ziyafeti sundular.

Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ile Rotterdam Alevi Kültür Merkezi arasında işbirliği protokolünün de imzalandığı gece, halaylar eşliğinde son buldu.