CHP Ortaköy İlçe Başkanlığı görevini 2020 yılında yürüten 56 yaşındaki Rıfat Uzunca bir süredir rahatsızdı. Geçtiğimiz aylarda başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Rıfat Uzunca önceki gün hayatını kaybetti.

Rıfat Uzunca’nın kaybı ailesi ve CHP camiası başta olmak üzere sevenlerini üzdü.

Uzunca’nın cenazesi dün Ortaköy’e bağlı Aşdağul Beldesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından burada son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi