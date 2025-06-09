Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorumlu Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı katledilişinin 8’nci yıldönümünde rahmetle andı.

Batman'ın Kozluk İlçesi’nde Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 2016 yılında müzik öğretmeni olarak atanan ve 2017 yılında PKK'nın Kozluk Belediye Başkanı'na yönelik saldırısı sırasında karne töreni sonrasında vücuduna mermi isabet etmesi sonucu Şehit düşen Çorumlu Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için ayrı ayrı mesaj yayınlayarak rahmetle andı.

Bakan Yusuf Tekin mesajında; “Bu topraklar uğruna kalemiyle, merhametiyle, sabrıyla görevini sürdüren her eğitim neferi, bizim için birer emanettir. Aybüke’nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz onları hatırlamakla sınırlı değildir, biz bu emaneti koruyarak öğretmenlerimizin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri bir gelecek inşa etmeyi millî bir sorumluluk sayıyoruz. Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ı özlemle ve rahmetle anıyor, onun aziz hatırasını yaşatmayı bir borç biliyoruz. Mekânı cennet, makamı ali olsun” görüşüne yer verdi.

Ülkemizin aydınlık yarınları için fedakârca çalışan, görev yaptığı Batman ilinde hain bir saldırı sonucu şehit edilen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 8. yıldönümünde; kendisini rahmet, minnet ve özlemle andıklarını söyleyen Milli Eğitim Müdürü Çağlar ise yaptığı paylaşımda: “Henüz hayatının ve mesleğinin başındayken, vatan sevgisiyle çıktığı yolda PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenimizin aziz hatırası daima yüreğimizde yaşayacaktır. Şehitlerimizin fedakârlığını unutmayacak, eğitim meşalesini Aybüke gibi genç, idealist öğretmenlerimizin yolunda taşımaya devam edeceğiz. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailesine ve eğitim camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi