AK Parti Çorum Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü parti binasında düzenlediği bayramlaşma programında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Yakup Alar, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Teşkilat olarak parti binamızda bir araya gelerek bayramın bereketini ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadık. Rabbimizden birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını niyaz ediyor, tüm İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program partililerin bayramlaşması ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi