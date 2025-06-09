ÇESİAD’ın bursiyer gençleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Milletvekili Ahlatcı, gençlerin enerjisi ve vizyonunun Çorum’un aydınlık yarınlarının teminatı olduğunu vurguladı.

Çorum Valiliği ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, birlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma programında teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Ahlatcı, “Birlik ve beraberliğimiz, Çorum’un gücüdür” dedi.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (ÇESOB) bayramlaşma programına katılan Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, esnaf ve sanatkârların her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “ÇESOB yönetiminin taleplerini dinleyerek, destek vermeye devam edeceğiz. Esnafımızın güçlü olması, Çorum ekonomisinin güçlenmesi demektir” dedi.

ÇESOB Yönetimi ise, Milletvekili Ahlatcı’ya şehre ve birliğe gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görenleri ziyaret eden Ahlatcı, hastaların moral ve motivasyonunu yükselten sıcak sohbetleriyle örnek bir duruş sergiledi.

Çocuk Evleri Sitesi’nde yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Milletvekili Ahlatcı, gençlerin sevgi ve güven ortamında büyümesinin önemine dikkat çekti. Ahlatcı, “Onların geleceği, bizim en büyük sorumluluğumuzdur” diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

Şehit P. Onb. Erkan Karaca’nın ailesini ziyaret ederek dualarını alan Ahlatcı, kahraman gazimiz Komando Er Türker Temiz’e minnet ve şükranlarını iletti. Ahlatcı, vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Editör: Haber Merkezi