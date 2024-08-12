KAHRAMANMARAŞ'TA 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 10.47'de bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3,5 olarak ölçülen deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.



Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi.

Saat 06:48’de yaşanan depremin büyüklüğü 2.9 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

Saat 03:31’deki sarsıntının büyüklüğü 2.8, derinliği ise 5.84 olarak kaydedildi. Saat 03:33’te ve 03:47’de meydana gelen depremlerin büyüklüğü ise 2.6 olarak ölçüldü.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

Ege Denizi'nde saat 01.32'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 11.76 derinlikte gerçekleşti.

54 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

AFAD verilerine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 08.15 itibarıyla toplam 54 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 0.7 ile 3.1 arasında değişti.