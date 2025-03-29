Çorum’da gece saatlerinde arkadaşı ile birlikte alkol alan kişi sabah aracında ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre pazarcı esnafı olduğu öğrenilen Hakan Kabakcı (31), Kale Mahallesi Hacı Kerim Bağları’nda arkadaşı ile birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Kabakcı’nın uyuması üzerine arkadaşları bağ evine girdi.



Sabah kontrol etmek için araca giden arkadaşı Kabakcı’nın kendisine tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kabakcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Kabakcı’nın cenazesi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.