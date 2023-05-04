Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, Çorum’daki reklam mecralarında bulunan sunum ve reklam çalışmalarının organize bir şekilde tahrip edildiğini bildirerek, bu durumu “acizlik ve geri kalmışlık” olarak değerlendirdi.

OLAY YARGIYA TAŞINACAK

Şehrin tamamında bulunan tüm reklam ve afişlerin birileri tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edildiğini, diğer siyasi partilerin afiş ve reklamlarına hiçbir zarar verilmezken kendisine ait olanların üzerine başka bir partinin reklamının yapıştırıldığını anlatan Özsaçmacı, “bu tahammülsüzlüğün sebebi nedir?” diye sordu.

“Bizim mücadelemiz bugüne kadar sürekli haksızlık, hukuksuzluğa karşı oldu. Bundan sonra da mücadele çizgimiz değişmeyecek” diyen Özsaçmacı, olayı yargıya taşıyacaklarını, gereken suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özsaçmacı, çirkin olayın aydınlatılmasını ve sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

“TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜZ NE?”

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olaya tepki gösteren Özsaçmacı, şu ifadelere yer verdi:

“Süt süze süt süze, süzgeç yok ki süt süze, memleket kaldı üç beş sütsüze…

Seçimler, adayların ve partilerin kendini seçmenlere gösterip sunduğu süreçlerle ilerlemektedir. Her parti ve aday kampanya yaparken benim bilboard ve raket reklamlarımda bulunan görsellere tahammül edemeyip tahrip ederken bir başka partinin reklamını yapıştırmak acizlik, geri kalmışlığın göstergesidir. İsterseniz biz seçimlere hiç girmeyelim kendiniz çalın, zaten çalıyorsunuz.

Ne istiyorsunuz beyler, bela mı?

Tahammülsüzlüğünüz ne? Siz kirliliğinizde boğuladururken, bizim hemşerilerimiz için yapacağımız güzel şeyler var.” (Haber Merkezi)