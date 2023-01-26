Daha önce “Yıldızlarda Kayar” filminde Kaymakam rolünde Cezmi Baskın, Cem Kılıç, Metin Yıldırım gibi ünlülerle beyaz perdede izlediğimiz Özgür Pehlivan, şimdide Yiğit Özşener, Furkan Andıç, Cemre Baysel, Yüşra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş, Bülent Düzgünoğlu, Özgür Cem Tuğluk ve İnanç Koçak’la birlikte kamera karşısına geçti. Çekimleri Eşkişehir’de yapılan ve 3 aylık set süreci bulunan dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ ve Levent Cantek yapıyor.

Çekimlerin zorlu, yorucu ancak bir o kadar da keyifli olduğunu söyleyen Özgür Pehlivan dizinin 9 Şubat’ta başlayacak ikinci sezonunun 2 ve 3. bölümünde “Mükerrem” karakterini canlandıracak.



(Volkan SINAYUÇ)

