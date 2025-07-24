Basının sadece haber aktaran bir mecra olmadığını, halkın sesi, vicdanı ve denetleme gücü de olduğunu dile getiren BBP İl Başkanı Yandım; “Özgür, bağımsız ve tarafsız basın, demokratik toplumların vazgeçilmez yapı taşlarındandır” dedi.

Kamuoyunun aydınlatılması, toplumsal farkındalığın artırılması ve yönetimlerin şeffaf bir şekilde denetlenebilmesi için basının varlığının hayati bir öneme sahip olduğunu, çünkü demokrasinin yalnızca sandıktan değil, bilgiye eşit ve özgürce erişimden de beslendiğini ve bu erişimin güvencesinin ise özgür gazeteciler olduğunu dile getiren Özkan Yandım yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi;

“Büyük Birlik Partisi olarak, özgür basının yanında durmayı, ifade özgürlüğünü savunmayı ve toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan tüm basın emekçilerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Her zaman ve koşulda basın mensuplarımızın halkla aramızda kurduğu köprüye büyük değer veriyoruz. Bu bilinçle hareket ediyor, gazetecilik mesleğinin kutsallığını her koşulda savunuyoruz. Bu vesileyle; gecesini gündüzüne katarak, kimi zaman büyük riskler altında, kamu yararı için çalışan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nü kutluyor, görevlerini onurla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi