Bilgisayarda oynadığı oyunlarda gördüğü savaş kıyafetlerini internetten sipariş ederek temin eden Arda K.(19), yanında bulunan kesici aletlerle 12 Ağustos 2024'te Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesinde ve Uluönder tramvay durağında T.A., (72), C.Ö (58), N. Ö., (88), M.K. (65) ve C. A.'ı (52) bıçakla yaraladı. Olay sonrasında yakalanan ve sevk edildiği mahkemece tutuklanan Arda K., hakkında iddianame tamamlandı. İddianamesi tamamlanan gencin yayınladığı manifestosunda Zafer Partisi'ne yakın olduğu, Türkiye'de bulunan mültecileri sevmediğini belirttiği paylaşımlar olduğu iddia edilmişti.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 37 sayfalık iddianamede, olayı gerçekleştirdiğinde 18 yaşında olan tutuklu sanık Arda K.'nin "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın video paylaşım platformundan canlı olarak kaydedip paylaştığı anlaşılan olay anına ait görüntülerin analizinin yer aldığı iddianamede, bıçakla yaralanan 5 kişinin muayene sonuçları, "Humanty İs Overrate (İnsanlık Abartılıyor)" ibareli siyah renkli tişört giyen sanığın üzerinde ve adreslerinde ele geçirilen suç unsurları ve dijital materyaller, sanığın ve müştekilerin ifadeleri ile Arda K.'nin sosyal medya hesapları ile ilgili yapılan açık kaynak araştırmalarına ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli ifadelerinde olayı nasıl planladığını anlattı. Paylayıcı madde yapmak için araştırmalarda bulunduğunu ifade eden Arda K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kişinin söylemlerinin kendisini etkilediğini belirtti. Arda K, ifadesinin bir bölümünde şunları söyledi: "Doğu Avrupa kökenli olduğunu söyledi, ancak ülkesini tam olarak söylemedi, kendisinin benden bir iki yaş küçük olduğunu söylemişti. Kendisinin bulunmuş olduğu ülkede okullar başladığı, gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu, bu silahı ailesinin üzerinden alacağını söylüyordu. Bu şahsın hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Onunla ortak yanlarımızın olduğunu düşünerek ilk başlarda sadece Türkiye'de yaşadığımı, son iki hafta içerisinde Eskişehir'de yaşadığımı ve silah almak planlarımın olduğunu söylemiştim ancak silah alacak bir yer bulamadığımı şahsa söylemem üzerine bu şahıs bana patlayıcı yapabileceğimi söylemişti, zaten ben daha öncesinden uygulama üzerinden patlayıcı yapabileceğim metinlerin olduğu dosyaları indirip incelemeler yapmıştım. Patlayıcı yapılabileceğim malzeme temin edemedim ayrıca evde tehlikeli olacağı düşüncesiyle patlayıcı yapmadım."

Saldırıyı yurt dışından tanıştığı bir kişi ile planladığını ifadesinde belirten Arda K., olayı şöyle anlattı: "Eylem yapabileceğim yerleri çizerek bu şahsa gönderdim. Şahısla daha önceden konuşurken bir kilisede saldırı yapmak istediğimi söylediğimde bunun dikkat çeken eylem olabileceğini söyleyerek bana teşvik edici sözler söyledi ancak ben bu saldırıyı kafamda tam olarak planlayamadığımdan dolayı planımdan vazgeçtim. Kiliseye saldırı yapma düşüncem ise dikkat çekici yerlerden birisi olmasıydı. Ben silah ve patlayıcı temin edemediğimden dolayı internet üzerinden balta, bıçak, kask, maske, koruyucu gözlük, hücum yeleği, eldiven, pantolon, palaska aldım. Daha sonradan bu malzemelerin üzerine politik görüşüm olan Nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşüme ait Nazi amblemini yeleğimin üzerine yapıştırdım, yine aynı ideolojime ait 'SS' amblemini, eşittir işareti üzerine çizgi çizerek eşit değildir anlamında bir şekli, KKK (Klu Klux Klan) ibarelerini ve gamalı haç işaretini küçük kamp bıçağımın üzerine beyaz endüstriyel kalemle çizdim. Bu şahısla son görüşmemi yaptım. Eskişehir'de yapmış olduğum planı kendisi de tasdiklediği için Tepebaşı Camisi çevresinde eylem yapacağımı kesinleştirdik, daha sonra bu şahısla yazışmaları bilgisayardan, cep telefonumdan sildim. Cep telefonumu, bilgisayarımı, evde bulunan hard diskimi yaptığım eylem planları bulunmasın diye format atarak sıfırlayarak evden çıktım. Canlı yayın açtım. Cami bahçesinde oturan kişilere yönelik hücum yeleğimden çıkarttığım bıçakla öldürmek maksatlı saldırdım. Bir kişiyi daha bıçakladıktan sonra arkamdan 'dur' şeklinde bir ses duydum ve arkamı döndüğümde bana doğru koşan bir polis olduğunu görünce kaçarken yine durak üzerinde bulunan bir kişiyi sırtından bıçakladığımı şu an hatırlıyorum. Ben bu eylemi yaparken dini maksatlı bir eylem yapmadım, sadece insanı sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım."

Saldırı gününden 7-8 ay önce depresyondan kurtulmak için bir hastanenin psikiyatri servisine başvurduğunu, doktorun verdiği ilacı kötü hissettiği için bir gün sonra bıraktığını anlatan sanık, herhangi bir terör örgütüyle iletişiminin olmadığını, pişmanlık duyduğunu kaydetti.

İddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilgili web sitesine erişim sağlanamadığı, sanığın irtibatlı olduğu kullanıcının da tespit edilemediği belirtildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemenin raporuna göre de Arda K'nin internet tarayıcısı üzerinden "cinayetin cezası kaç yıl" ve "annenizin mutfağında bomba yapımı" gibi aramaların yanı sıra çeşitli olay ve kişiler hakkında arama yaptığına dair tespitler iddianamede yer buldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca düzenlenen rapora göre ise sanık Arda K.'nin saldırı öncesi yayınlamış olduğu 16 sayfalık "manifesto metni" içeriğinde saldırıları bilgisayar oyunu gibi farklı zorluk seviyelerine ayırdığı, farklı etnik gruplar ve topluluklara hakaretler yağdırarak işlenecek cinayetleri önemine göre puanladığı, "manifestosu"nda 2019'da Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alarak 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant, 2011 yılında Norveç'te bir yaz kampında 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik, 2017 yılında Las Vegas'ta onlarca kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı yapan Stephen Paddock ve 1995 yılında Oklahoma'da düzenlediği bombalı saldırı ile 168 kişiyi öldüren Timothy McVeigh isimli kişileri "aziz" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Arda K.'nin gerçekleştirdiği eylemin, oyun ve şiddet kavramlarının ilişkisini akla getirdiği, şiddet içerikli video oyunlarının saldırganla özdeşim kurma, saldırı eylemlerine aktif olarak katılma, düşmanca sanal bir gerçeklik oluşturma, saldırgan davranış ve tutumların öğrenilmesi ve sürdürülmesinde geleneksel medyadan daha güçlü etkileri bulunduğu belirtilen raporda, sanığın kendini bir "oyun kahramanı"na dönüştürmesi, "manifestosu"nda yayınladığı puanlama sistemi ve bazı aksiyon oyunlarındaki savaşçı karakterlere benzeyen bir maske takmasının bu düşünceyi güçlendirdiği ifade edildi.

Raporda, "Şüphelinin manifestosunda yer alan 'Beni büyük ihtimalle ya haberlerde ya da şehrimin haber sayfalarında bulabilirsiniz ki bu motivasyonla yapılan ilk saldırı olduğu için büyük ihtimalle haberlere çıkacağımı düşünüyorum. Editim belki yapılır' şeklindeki paylaşımın kendini örnek alacağını düşündüğü kişilere bıraktığı 10 maddelik ipucu listesi ve eyleminin kendisini 'azizler listesine' koyacağı düşüncesi dikkate alındığında, konunun oyun şiddet bağlamının yanı sıra gençlerin 'fenomen olma' arzusuna da bağlanabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Arda K.'nin sevk edildiği sağlık kurumu tarafından düzenlenen rapora göre işlediği fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen iddianamede, sanığın eyleminin ise terör suçu olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Arda K.'nin sosyal medya platformlarında ve oyun sitelerinde tanışmış olduğu Nasyonel sosyalizm (Nazizm) görüşünü benimseyen diğer şahıslardan ve bu görüşü benimseyen şahısların dünya çapında gerçekleştirmiş olduğu diğer eylemlerden de etkilenerek, benzer şekilde bir eylem yapmaya karar verdiği, bu doğrultuda kar maskesi, askeri kamuflaj çelik yelek benzeri üzerinde Nazi kara güneşi resmi bulunan taktik yelek ve kesici aletleri temin ettiği, alınan beyanında ikrar ettiği üzere olay yerine olay öncesinde giderek kıyafetleri giyeceği ve eylemi gerçekleştireceği yerleri, eylem saatini belirlediği, yapacağı eyleme ilişkin manifesto hazırladığı ve canlı yayın yapmak için düzenek temin ederek eylemi her yönüyle tasarladıktan sonra olay tarihinde yapmış olduğu plan ve tasarlama kapsamında elinde bulunan bıçakla müştekileri alınan savunmasında da ikrar ettiği üzere öldürme kastıyla rastgele darbeler vurmak suretiyle bıçaklayarak her bir müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği, birden fazla bıçak, balta ve biber gazıyla yaklaşık 200 metrelik mesafe boyunca hedef gözetmeksizin saldırılar da bulunarak olay yerinde bulunan diğer şahıslar üzerinde de korku, kaygı ve panik oluşturmak suretiyle 'Silahla halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' suçunu işlediği soruşturma sonucunda elde edilen tüm deliller itibarıyla anlaşılmıştır."

Sanık Arda K.'nin 5 müştekiye karşı ayrı ayrı olmak üzere "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan ise 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

