Çorum merkeze bağlı Kumçelteği Köyü muhtarı Erol Kaya (56), Fatih Caddesi adliye yakınlarında aracının içinde fenalaştı.

Durumu farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, kaldırıldığı Özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri gereği Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



