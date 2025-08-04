Kaza, Çorum Caddesi üzerinde Selin Şahin Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden meydan yönüne seyreden Alisya Zuriye Ş. idaresindeki 06 S 8429 plakalı otomobil, yaya geçidinde bir vatandaşa yol vermek için durdu. Aynı istikamette ilerleyen Yasin Y. yönetimindeki 19 AGE 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle öndeki araca çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çarpmanın etkisiyle Yasin Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Vahide Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS