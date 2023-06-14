Bu kampanyalardan biri de, Çorum Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği üyesi doktorlara, oto tamir ve bakımında uygulanan indirimler.

Garaj Otomotiv Sahibi Kadir Ceylan, araçları yerinden alıp yine yerine teslim ettiklerini, periyodik bakımlarda iç ve dış oto yıkamaya ücret almadıklarını, şehir içi yol yardımının yine ücretsiz olduğunu belirtirken, mekanik ve motor bakım işçiliklerinde de yüzde 50 indirim uyguladıklarını söylüyor.

Müşteri memnuniyetini temel prensip edindiklerini ifade eden Kadir Ceylan, “En iyi hizmeti, en uygun şartlarla vermek değişmez ilkemizdir” diye konuşuyor.