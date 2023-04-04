İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, otizmin bir eksiklik değil, bir farklılık olduğunu dile getirerek, “Farklılıklarımız bizi zenginleştirir. Farklı düşünenler fark yaratır” dedi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Milletvekili Aday Adayı Bekir Özsaçmacı, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, kitlesel olarak "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı.

Çorum'da Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Çorum Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kentteki otizmliler, aileleriyle birlikte Hürriyet Meydanı'nda toplandı.

"Farklıyız, farkındayız ama hepimiz aynıyız" yazılı pankartlar taşıyan özel bireyler, Gazi Caddesi üzerinden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan Orhan Odabaş, otizmin bir hastalık değil, farklılık olduğuna dikkati çekerek, onları değiştirmeye çalışmaktan ziyade farklılıkların kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Odabaş, “Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demektir. Hepimiz otizmi fark etmeli, görmezden gelmeliyiz. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Hadi hep birlikte otizme mavi ışık yakalım” ifadesini kullandı.