CHP Çorum İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri hazırlıkları kapsamında parti eğitmeni Aytuğ Atıcı’nın da katılımı ile eğitim programı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen eğitim programına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, partililer ve sandık kurulunda görev alacak kişiler katıldı.

Toplantıda seçimlerde dikkat edilecek hususlar, alınacak önlemler hakkında bilgi verilecek, sandığa sahip çıkılması çağrısında bulunuldu. Aytuğ Atıcı, ayrıca parti yetkilileri ve eğitmenlerle de bir toplantı yaptı.

İl Başkanı Ümit Er, verdiği bilgiler ve katkıları nedeniyle Aytuğ Atıcı’ya teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

