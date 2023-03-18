Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 19.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor sahasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'u konuk edecek. İkinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Osmancık temsilcisi son 2 haftada ise önce Yahşihanspor'u, sonra Eskil Belediyespor'u net skorlarla yenerek çıkışa geçti. Kırmızı-Beyazlılar yarın oynanacak Yozgat maçını da kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. 25 puanlı Osmancık Belediyespor ile 34 puanlı Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında Osmancık İlçe Sahası'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Grup'ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Eskil Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor, Kırıkkale Yahşihanspor ile Develigücüspor, Yozgatspor 1959 ile Suvermez Kapadokyaspor, Sincan Belediyespor ile Mucurgücüspor, Hacılar Erciyes Gençlikspor ile Ankara TKİ takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)



