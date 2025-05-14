TAŞINMAZ MAL SATIŞI

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Orman İşletme Müdürlüğünce taşınmaz malların satışı işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık teklif (Artırma) usulü ihale ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1.İDARENİN:

a) Adresi : Gemici Mah.Ergenekon Cad.No:29 Osmancık/ ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası : 0 364 611 40 69

c) İhale şartnamesinin : Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muhasebe Birimi

görülebileceği ve temin edilebileceği yerler

2.İHALEYE KONU ARSA VE ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZIN BÜTÇESİ, CİNSİ, ÖZELLİĞİ, TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Parti No Satışın yapılacağı bütçe Taşınmaz malın cinsi Taşınmaz malın özellikleri Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) T.E.B.%30’u 1 Döner sermaye Arsa ve üzerindeki taşınmaz Çorum İli Osmancık İlçesi Kamil Köyü 176 ada 1 parseldeki 322,86 m² arsa ve üzerinde bulunan Taşınmazın Satışı 627.885,00 TL 188.365,50 TL

3.İHALE KONUSU İŞİN:

a) Niteliği, Nev’i ve Miktarı(Fiziki): : Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü, Zeytin Orman İşletme Şefliği sınırları içinde yer alan, Çorum İli Osmancık İlçesi Kamil Köyü 176 ada 1 parseldeki 322,86 m² arsa ve üzerinde bulunan Taşınmazın Satışı

b) Yapılacağı yer : Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarih ve saati : 23/05/2025 – Saat:11:00

4.İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3 Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4 Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç),

5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek).

5.1.7. Geçici teminatın İdarenin banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

5.1.8. Açık Teklif (Artırma) Usulü İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Muhasebe Biriminden ücretsiz temin edilebilecek,

5.1.9. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

5.3. İstekliler İdarece belirlenmiş geçici teminatı tedavüldeki Türk parası ile Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü'nün T.C. Ziraat Bankası Osmancık Şubesi nezdinde bulunan TR98 0001 0000 8297 6098 26 5001 iban numaralı hesabına veya veznesine ihale saatine kadar yatıracaklardır.

6.İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin Muhasebe Biriminde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir

7.2. Teklifler 23/05/2025 Cuma günü saat 11:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen bedel” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği olarak belirlenecektir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7.6. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.